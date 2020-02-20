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Эвакуация из Ухани: казахстанку не пустили на украинский борт

У нее была высокая температура.

Фото : vestikavkaza.ru20 февраля 2020, 09:50

Только одну гражданку Казахстана вывез украинский борт из Ухани. Вторую девушку не пустили на самолет из-за высокой температуры, передает zakon.kz.

Состояние девушки, которая прибыла в Алматы, удовлетворительное, температуры нет, жалоб нет. Но она в любом случае будет на 14-дневном карантине в многопрофильной больнице, - сообщили Sputnik Казахстан в министерстве здравоохранения.

Ожидалось, что Украина эвакуирует, помимо своих граждан, двух казахстанок.

Вторую девушку не выпустили, так как у нее была температура 37 градусов. Обычно китайская сторона при повышении температуры у человека принимает такие меры. Она пока в Китае осталась, - уточнили в Минздраве.


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