Эвакуация из Ухани: казахстанку не пустили на украинский борт
У нее была высокая температура.
Фото : vestikavkaza.ru20 февраля 2020, 09:50
Только одну гражданку Казахстана вывез украинский борт из Ухани. Вторую девушку не пустили на самолет из-за высокой температуры, передает zakon.kz.
Состояние девушки, которая прибыла в Алматы, удовлетворительное, температуры нет, жалоб нет. Но она в любом случае будет на 14-дневном карантине в многопрофильной больнице, - сообщили Sputnik Казахстан в министерстве здравоохранения.
Ожидалось, что Украина эвакуирует, помимо своих граждан, двух казахстанок.
Вторую девушку не выпустили, так как у нее была температура 37 градусов. Обычно китайская сторона при повышении температуры у человека принимает такие меры. Она пока в Китае осталась, - уточнили в Минздраве.
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