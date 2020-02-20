Певцов обяжут сообщать о фонограмме на концерте – реакция звезд

Если одни считают пение под фонограмму нормой, то другие категорически не приемлют всевозможные хитрости.

Казахстанское Министерство культуры и спорта разрабатывает поправки в Закон о культуре РК. Одно из предлагаемых изменений касается использования исполнителями фонограммы на концертах. То есть, если певец поет под фонограмму, то об этом он должен заранее предупреждать перед продажей билетов и рекламой своего выступления. Как такое новшество отразится на казахстанском шоу-бизнесе, и что думают отечественные певцы о предлагаемой поправке, выяснил корреспондент zakon.kz.

Выступать под фонограмму или нет? Каждый артист принимает решение в зависимости от своих убеждений. Если одни считают "пение" под фонограмму нормой, то другие категорически не приемлют всевозможные хитрости.

Певец Айкын назвал предлагаемую норму об уведомлении о фонограмме хорошей и уверен, что это определенным образом повлияет на казахстанский шоу-бизнес.

Я считаю, что это очень хорошая поправка, которая намного сократит количество профессиональных артистов на сцене. Мне кажется, нужно заранее уведомлять зрителя о том, что ты собираешься петь под фонограмму. Я сам фонограммой на концертах не пользуюсь, все мои выступления на концертах, тоях, мероприятиях всегда только вживую, - сказал Айкын.

Музыкальный продюсер Ерлан Алимов считает, что если артист дает большой сольный концерт, он обязан петь на нем живьем.

То есть, может быть минусовка, но живой голос. Так мы делаем с нашими артистами. С Али Окаповым мы дали два концерта в Алматы и Нур-Султане, все было живьем, играл бэнд. Мне кажется, такой подход мотивирует артиста, чтобы он был готов к большому двухчасовому концерту, обязывает его быть профессионалом. Зрителям нравится живой контакт, когда люди чувствуют каждую ноты, дыхание артиста, это другой уровень. Я поддерживаю, что такие большие концерты должны быть только живьем. А насчет остальных концертов говорить не могу, - заявил продюсер.

Сейчас Ерлан Алимов прекратил работу в качестве директора Али Окапова (певец нашел другого менеджера), но сосредоточился на продюссировании. Он является продюсером исполнительницы Зируза, и сейчас набирает новых артистов, в марте стартует второй этап отбора. Для Ерлана не важно, в каком стиле будет работать новый артист, главное – вокальные возможности.

Народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова резко негативно относится к использованию фонограммы. В свои 90 лет она до сих пор поет живьем.

"Время меняется, но, я считаю, что петь под фонограмму - неправильно. Профессиональные певцы в любом случае должны петь своим живым голосом. Даже когда звучит минусовка, аккомпанемент, певец должен под это сопровождение петь сам, живьем. Ну бывают такие, кто, может быть, не хочет, но я считаю, что на сцене петь под фонограмму, плюсовку нельзя. Я понимаю, на тоях, может быть, это допустимо, потому что там, где люди вилками, ложками, рюмками стучат, может быть, можно и не напрягаться. Но, тем не менее, певцы и там поют под микрофон, чтобы их слушали. Потому что на мероприятиях гости уже не слушают музыку, а танцуют под нее. Есть еще такие, кто открывает рот под чужие голоса, под больших артистов. Я считаю, что это вообще позор. Поэтому, я считаю, что профессиональные певцы должны стараться петь живьем в любом случае. Это нонсенс, когда профессионал начинает мудрить под микрофон", - отметила Бибигуль Тулегенова.

Народная артистка РК Роза Рымбаева неоднократно во всех интервью говорила, что всегда поет вживую, поскольку "только живое пение может дойти до сердца и войти под кожу".

Тем не менее, в нашей стране есть артисты, которые поют под фонограмму мастерски, и публика даже не догадывается, что два часа артист просто открывает рот под музыку. В своем недавнем интервью Дмитрию Гордону об этом говорил Jah Khalib.

В любом случае каждый артист выступает для зрителя, и предлагаемая Министерством норма, касающаяся пения под фонограмму, учитывает в первую очередь интересы публики и, конечно же, позволит повысить общий уровень проводимых в Казахстане концертов.

Альберт Ахметов

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