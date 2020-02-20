В Туркестанской области школьник скончался после ссоры с одноклассником
Проводится досудебное расследование.
Фото : ddk.dn.ua20 февраля 2020, 11:33
На юге Казахстана после конфликта с одноклассником умер школьник, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП Туркестанской области, 18 февраля примерно в 13.30 между двумя учащимися казахского класса школы-лицея имени К. Сатпаева Казыгуртского района Туркестанской области произошла словесная перепалка, в ходе которой один толкнул другого.
В результате один из учеников упал, а второй от страха убежал домой. Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь. Однако по прибытию сотрудников скорой медицинской помощи школьник скончался. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Казыгуртского РОП по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, - отметили в ведомстве.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5008260-f0d2eb8e024cd21111c5b46eebcc7c81
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...