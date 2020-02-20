В Туркестанской области школьник скончался после ссоры с одноклассником

Проводится досудебное расследование.

На юге Казахстана после конфликта с одноклассником умер школьник, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Туркестанской области, 18 февраля примерно в 13.30 между двумя учащимися казахского класса школы-лицея имени К. Сатпаева Казыгуртского района Туркестанской области произошла словесная перепалка, в ходе которой один толкнул другого.

В результате один из учеников упал, а второй от страха убежал домой. Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь. Однако по прибытию сотрудников скорой медицинской помощи школьник скончался. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Казыгуртского РОП по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, - отметили в ведомстве.

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