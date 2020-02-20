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Майра Мелдебекова возглавила комитет дошкольного и среднего образования

Трудовую деятельность воспитателем пионерского лагеря/

Фото : ПМ20 февраля 2020, 11:38

Мелдебекова Майра Турганбаевна назначена председателем Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК, передает zakon.kz.

По информации сайта главы правительства, Майра Мелдебекова родилась в 1971 году в Кызылординской области. Окончила в 1993 году Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "Преподаватель физики и информатики".

Трудовую деятельность начала в 1988 году воспитателем пионерского лагеря "Жас сункар" Кызылординской области.

С 1993 по 2005 годы работала учителем казахского языка, математики и информатики в средних школах Шымкента, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.

В 2005-2018 годы работала на руководящих должностях в системе Министерства образования и науки РК.

С 2018 года занимала должность руководителя управления образования Кызылординской области.


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