Майра Мелдебекова возглавила комитет дошкольного и среднего образования
Трудовую деятельность воспитателем пионерского лагеря/
Фото : ПМ20 февраля 2020, 11:38
Мелдебекова Майра Турганбаевна назначена председателем Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК, передает zakon.kz.
По информации сайта главы правительства, Майра Мелдебекова родилась в 1971 году в Кызылординской области. Окончила в 1993 году Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "Преподаватель физики и информатики".
Трудовую деятельность начала в 1988 году воспитателем пионерского лагеря "Жас сункар" Кызылординской области.
С 1993 по 2005 годы работала учителем казахского языка, математики и информатики в средних школах Шымкента, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.
В 2005-2018 годы работала на руководящих должностях в системе Министерства образования и науки РК.
С 2018 года занимала должность руководителя управления образования Кызылординской области.
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