Любовь зла. Бухгалтер больницы перевела интернет-знакомым 96 млн тенге

Также она взяла два кредита и продала квартиру дочери.

В Восточном Казахстане главного бухгалтера Шемонаихинской центральной райбольницы осудили за присвоение и растрату средств, передает zakon.kz.

Ольга Д., 1970 г.р., была предана суду по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК - Присвоение или растрата вверенного чужого имущества. Согласно судебным документам, с 6 сентября 2018 по 4 октября 2019 года присвоила 96 562 500 тенге.

В сентябре 2018 года, являясь главным бухгалтером КГП на ПХВ "Шемонаихинская центральная районная больница", зная о том, что в учреждении образовывается экономия бюджетных средств, решила использовать данную ситуацию в личных целях и совершить хищение. Она стала перечислять средства на свои личные банковские карточные счета, распоряжаясь электронной цифровой подписью

главного врача больницы.

В суде подсудимая вину признала. Она пояснила, что в 2018 году в Интернете познакомилась с неким Франком Миллером. Во время общения с ним узнала, что у того возникли форс-мажорные обстоятельства. И тогда при условии возврата Ольга Д. с сентября 2018 года стала перечислять деньги ему и его посреднику – адвокату. Сначала она перечисляла бюджетные средства на свои личные счета в двух банках Шемонаихи, а затем с них осуществляла международные переводы.

В апреле 2019 года она поняла, что Миллер ее обманывает - он заблокировал ее в Интернете. А в июле подсудимая таким же способом познакомилась с Джоном Уолтером.

Также поверила последнему, что он поможет фактически перекрыть все ее долги по бюджетным деньгам, уже переданным ею Миллеру, и тем способом, через те же банки, а также и ДБ АО "Сбербанк России" перечисляла ему бюджетные средства. На момент выявления прокурорской проверкой недостачи денежных средств она вначале не сообщила истинную сумму хищения, так как надеялась, что Уолтер выполнит свое обещание. Себе лично из всей суммы недостачи она не взяла ни тенге, наоборот, из своих доходов перевела Миллеру и Уолтеру все свои сбережения, оформила 2 кредита на сумму около 2 миллионов тенге, отправила сотовый телефон и продала квартиру дочери, - сказано в тексте приговора.

Суд в качестве смягчающего обстоятельства признал чистосердечное раскаяние и частичное – на сумму 4 020 000 тенге - возмещение ущерба, а также активное следствию.



Шемонаихинский районный суд Восточно-Казахстанской области признал Ольгу Д. виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и т.д., в учреждении уголовно-исполнительной системы

средней безопасности.

Также осужденная в течение месяца должна возместить ГУ "Управление здравоохранения ВКО" 92 542 500 тенге и пошлину в сумме 2 776 275 тенге.

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