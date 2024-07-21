Более 6 млн тенге украла бухгалтер в Актобе и перевела на счет своей матери

Более шести миллионов тенге за несколько месяцев похитила бухгалтер частной фирмы в Актобе у своего работодателя. Деньги она переводила на счет матери, которая не знала о финансовых махинациях дочери, сообщает Zakon.kz.

51-летняя актюбинка устроилась главным бухгалтером в частную компанию, а уже через четыре месяца стала воровать деньги, пишет "Диапазон":

"Несколько траншей в миллионы тенге она перечислила на банковский счет своей матери, а в отчетной документации отметила, что это деньги за поставленный товар. Всего за несколько месяцев женщине удалось похитить более шести миллионов. Мать о финансовых махинациях дочери не знала, говорила, что отдала ей свою банковскую карточку, чтобы та гасила ее кредит".

За хищения суд приговорил жительницу Актобе к трем годам лишения свободы, но дал отсрочку на год, пока ее сыну не исполнится 14 лет.

Женщина возместила бывшему работодателю почти половину ущерба, но от наказания это ее не спасло. Оказалось, что в феврале 2024 года ее уже судили за вождение машины в нетрезвом виде и без прав, тогда она получила год лишения свободы.

Ранее стало известно, что бухгалтер сельского акимата в Костанайской области присвоила себе почти 5 млн тенге. Женщину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, но также отложили наказание на три года из-за наличия у осужденной несовершеннолетних детей.