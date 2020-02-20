В чем секрет успеха КВН-щиков в кино

Режиссеры признают, что ощущают острую конкуренцию со стороны юмористов.

В странах бывшего СССР все больше фильмов выпускают люди, игравшие в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых (КВН). При этом они не всегда имеют диплом режиссера или актера. Почему бывшие КВН-щики так успешны в кино, пытался выяснить корреспондент zakon.kz у гостей премьеры фильма "Гудбай, мой бай 2" в Алматы.

Бывшие КВН-щики давно "захватили" кинематограф не только у нас, но и в России, Украине, Беларуси. Далеко за примерами ходить не надо. Многие до сих пор гадают, в чем секрет такого успеха и почему экс-КВНщики вышли на первый план.

Актер Даурен Айдаркулов, игравший в Высшей лиге КВН в составе казахстанской команды "Астана.кз" и "Казахи" считает, что навыки, полученные в КВН, очень сильно помогают в кинематографе.

Актерские данные, конечно, развил во время игры в КВН. Конечно, КВН больше связан с театром, например, начинаешь говорить шутку партнеру, а конец говоришь в зал. В кино такое не приветствуется, так не делается. Но в любом случае, это опреденная школа, - считает Айдаркулов.

Он признался, что в свое время играл только потому, что ему нравилась аура КВН.

"Поэтому я, может быть, не на первых рядах КВН был, но мне нравился юмор, и сейчас мы видим, что на него есть спрос в кино. КВН - многопрофильная игра в том плане, что там учишься писать сценарии, играть на сцене, юморить, петь, все это очень неплохо интегрируется с кино. Видимо, от этого и пошло, что в мире кино очень успешных режиссеров, актеров, сценаристов, прошедших через КВН", - добавил актер.

Нурлан Коянбаев неоднократно отмечал, что школа КВН дала ему креативность, умение бороться до конца, творить, творить и творить.

Сейчас эти навыки дают о себе знать. Кроме того, когда ты выступаешь один как артист — это все-таки эгоистичная формула, здесь же — команда. Ты один ничего не решишь, настроение всех ребят важно, - сказал Коянбаев.

Действительно, без командного духа в кино далеко не продвинешься.

Со-продюсер фильма "Гудбай, мой бай 2" Сабит Рахимбаев рассказал, что когда в одном кинопроекте собирается много бывших КВН-щиков, порой доходит до серьезных ссор.

Вроде бы споришь из-за юмора, но доходит до того, что мы покидаем офис и заявляем, что все, больше не будем вместе работать. хотя потом выясняем, из-за чего началось, оказывается, из-за шутки. Он говорит: "смешно", я – "не смешно", и начинается у нас, - поделился Рахимбаев.

В фильме "Гудбай мой бай 2" КВН-щики- это сценаристы и продюсеры, рядом с ними играют профессиональные актеры, профессиональный оператор.

Режиссер картины Анвар Матжанов никогда не играл в КВН, имеет профильное режиссерское образование. Тем не менее, он признает, что ощущает острую конкуренцию со стороны юмористов.

"Может быть, жизнь такой сложной стала, и КВНщики как люди, которые очень хорошо разбираются в юморе, делают жизнь веселее. Они больше понимают жизнь, юмор, с ними веселее, другой взгляд на какие-то вещи, более молодежный", - заявил он.

К слову, со-продюсер и актер фильма "Гудбай, мой бай 2" Даут Шайхисламов играл в Высшей лиге КВН за национальную сборную "Астана.кз". Позже был одним из главных актеров в скетчкомах "Кызык радиосы" и "Наша KAZAша". Естественно, что после всего этого он пришел в полнометражное кино. Ранее, в 2018 году вышел фильм "Гудбай, мой бай", в 2019-м "Аташка на хайпе".

Когда мы играли в КВН, постоянно с залом шутили, знаем, когда смешно, когда нет. Потом, мы сколько мероприятий вели как ведущие, узнавали, в каком регионе нашей страны какая публика, быстро адаптировали сценарий своих мероприятий под каждый город. И когда мы пишем, примерно понимаем, что смешно, что нет. У нас такое видение. У кино же нет правил, что вот это должно быть только так и не иначе. Кто снимает авторское кино, он по-своему видит свой фильм, мы по-другому. У нас нет задачи с кем-то соревноваться, доказать кому-то что-то, хотим просто показать свое видение, - рассказал Даут Шайхисламов.

Сейчас в кинематограф идут не только бывшие КВНщики. Но и действующие музыканты. Певец Айкын готовится к своему дебюту в кино с фильмом "Где мое кольцо".

У КВНщиков более свежий юмор, новый взгляд на кино. У режиссеров-выпускников специализированных вузов более академический подход, а КВН- это больше импровизация. Мне кажется, когда объединяется старая традиционная режиссерская школа и новое веяние от КВН, получается хороший качественный фильм, подходящий и для взрослых, и для молодых. Это во всем мире происходит. В США, например, в кино приходят стендаперы, привносят что-то свое, - рассказал Айкын.

Безусловно, все, кто прошел школу КВН, отличаются умением быстро и легко выйти из любой ситуации, и уж тем более навыками писать очень смешные шутки, что особенно важно при создании комедий. Но со временем КВН-щикам надоедает юморить и они постепенно уходят в другие жанры. Талантливый человек талантлив во всем. И наверняка, успех в КВН, также как и в кино, зависит не только от наставников, но и от самого человека.

Альберт Ахметов

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