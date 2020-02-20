Выдача земель близ аэропорта Алматы: задержан замакима Енбекшиказахского района

Его подозревают в том, что в 2017 году незаконно согласовал схему застройки 16 участков земли вблизи международного аэропорта Алматы.

Старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве рассказал, что заместитель акима Енбекшиказахского района Алматинской области подозревается в превышении полномочий, передает корреспондент zakon.kz.

По данным Агентства, заместитель акима Рысбеков задержан в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса и водворен в ИВС.

Он подозревается в том, что, занимая должность руководителя отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района, в 2017 году незаконно согласовал схему застройки 16 участков земли, которая явилась основанием к незаконному изготовлению идентификационного документа и регистрации права частной собственности гражданами на имя Жумабаева и других лиц общей площадью порядка 1 гектара, расположенного в Панфиловской сельском округе, вблизи международного аэропорта Алматы, - сказал Бигайдаров.

Он добавил, что Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование по факту превышения власти и должностных полномочий. Расследование на сегодня продолжается.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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