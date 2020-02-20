Почти 32 млн тенге получили казахстанцы за сообщения о фактах коррупции в прошлом году

За январь этого года поощрено 9 граждан, на сумму порядка 1,5 млн тенге.

Старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о результатах оперативно-следственной деятельности ведомства, передает корреспондент zakon.kz.

Так, Антикоррупционной службой за неделю было зарегистрировано более 120 досудебных расследований большинство из которых по фактам взяточничества - 24%, хищения - 17% и мошенничества порядка 13%. Состоялось порядка 10 приговоров по которым осужден ряд сотрудников госорганов, совершивших коррупционные и должностные преступления, 3 из которых сотрудники органов внутренних дел, - сказал Бигайдаров.

По его словам, статистика свидетельствует, что сотрудники органы внутренних дел, "являясь гарантом защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства от противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности считаются наиболее подверженными коррупции".

Также старший следователь Агентства проинфомировал о работе с поощрениями граждан за сообщения о коррупции.

По поощрению - в прошлом году поощрено 214 граждан, сообщивших о коррупционных правонарушениях, на сумму порядка 32 млн тенге. За январь месяц этого года поощрено 9 граждан, на сумму порядка 1,5 млн тенге. Кроме этого, по реализации поручения Президента, принято постановление правительства о новой системе поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции. Теперь сумма вознаграждения будет дифференцированной, как в большинстве стран ОЭСР. Человек сообщивший о факте коррупции может получить 10% от суммы взятки после обвинительного приговора. Максимальное вознаграждение 10,6 млн тенге, - уточнил Бигайд

аров.

Он добавил, что в три раза увеличилось количество звонков по фактам коррупции, в два раза регистрация досудебных расследований по подтвержденным фактам. Это, на его взгляд, свидетельствует об увеличении уровня доверия и количества неравнодушных граждан.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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