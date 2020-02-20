Аким ВКО прибыл в Зайсан. Что сейчас там происходит

Аким области до сих пор находится на территории района, все под контролем, сказали в пресс-службе акимата ВКО.

Аким ВКО Даниал Ахметов прибыл в Зайсан после того, как жители вышли на улицы, чтобы выразить возмущение слухами о решении властей обследовать больных коронавирусом в местной больнице. Глава области призвал не верить недостоверной информации, передает zakon.kz.

Накануне, 19 февраля, жители Зайсанского района собрались у районной больницы с требованием не создавать карантинное отделение на территории Зайсана, а также закрыть границу между ВКО и Китаем. В тот же день аким района и главный врач районной больницы дали людям соответствующие пояснения.

Информация о том, что в больницы везут больных коронавирусом из КНР не соответствует действительности, - сказали в акимате Восточно-Казахстанской области.

Сегодня, 20 февраля, аким области Даниал Ахметов вылетел в Зайсанский район, чтобы встретиться с жителями. Глава региона объяснил, что на границе ожидают прибытие пятерых казахстанцев, жителей ВКО, которые находились в Китае и призвал не верить слухам.

Аким области утром уже был в Зайсане. Прошла встреча с населением. Он посетил ряд объектов, в том числе объекты здравоохранения. Информация, которая прошла вчера в соцсетях о том, что якобы сюда собираются привезти людей, заболевших коронавирусом из Китая, является ложной, провокационной. Такого факта нет. Все это было в ходе встречи объяснено населению. Сегодня аким сказал, что граница с Китаем закрыта, ни один гражданин другой страны, в том числе Китая, не будут пересекать границу. Мы людям разъяснили, у них были дополнительные вопросы. После обеда еще будет встреча. Аким области до сих пор находится на территории района, все под контролем, - сказала руководитель пресс-службы акимата ВКО Айгуль Базарова.

Сегодня в Минздраве Казахстана сообщили, что для людей, которые прибыли в РК из неблагополучных стран по коронавирусу - Сингапура, Японии, Таиланда, Южной Кореи, САР Гонконг, САР Макао и Тайвань (КНР) - будет проводиться медобследование. Люди будут под медицинским наблюдением 24 дня со дня пересечения границы. Из них 14 дней специалист будет ежедневно посещать гражданина на дому, а 10 дней следить за состоянием здоровья удаленно. Если люди прибыли на менее длительный срок, то медицинское наблюдение будет проводиться в течение всего времени пребывания.

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