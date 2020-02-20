Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Закончится ли эпидемия коронавируса к началу Олимпиады-2020

Доктор Хитоси Оситани – бывший советник Всемирной организации здравоохранения.

Фото : Stephen Wade/AP/Shutterstock20 февраля 2020, 14:23

Специалист по опасным болезням из Японии Хитоси Оситани оценил шансы на завершение эпидемии коронавируса до старта Олимпийских игр-2020 в Токио, передает zakon.kz.

На встрече в японском Клубе иностранных корреспондентов Оситани заявил, что его больше всего беспокоит заражение по типу Уханя в Африке и других частях Азии, которые затем появляются в Японии.

Если это все так же будет происходить, будет сложно проводить Олимпиаду. Но власти в состоянии справиться с вирусом. Так что все, что мы можем сделать, – предотвратить очаги болезни в дальнейшем. Японское правительство должно поддерживать государства, чтобы в соседних странах не возникало ничего подобного, - цитирует японского вирусолога Sports Illustrated.

Доктор Хитоси Оситани – бывший советник Всемирной организации здравоохранения. 20 лет назад он изучал вспышку атипичной пневмонии, возбудителем которой также был коронавирус. Он надеется, что до начала Олимпиады-2020 эпидемиологическая ситуация в мире нормализуется.

Нам нужно найти лучший способ для проведения безопасной Олимпиады. Пока у нас нет эффективной стратегии, и я думаю, что сейчас было бы затруднительно провести Игры. Но к концу июля может сложиться совершенно иная ситуация. Не уверен в том, что в Японии к концу июля что-то произойдет, но к этому времени, вероятно, не случится никаких больших вспышек заболевания, - заявил Оситани.

Олимпийские игры-2020 в Японии пройдут с 24 июля по 9 августа.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты