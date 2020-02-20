Закончится ли эпидемия коронавируса к началу Олимпиады-2020

Доктор Хитоси Оситани – бывший советник Всемирной организации здравоохранения.

Специалист по опасным болезням из Японии Хитоси Оситани оценил шансы на завершение эпидемии коронавируса до старта Олимпийских игр-2020 в Токио, передает zakon.kz.

На встрече в японском Клубе иностранных корреспондентов Оситани заявил, что его больше всего беспокоит заражение по типу Уханя в Африке и других частях Азии, которые затем появляются в Японии.

Если это все так же будет происходить, будет сложно проводить Олимпиаду. Но власти в состоянии справиться с вирусом. Так что все, что мы можем сделать, – предотвратить очаги болезни в дальнейшем. Японское правительство должно поддерживать государства, чтобы в соседних странах не возникало ничего подобного, - цитирует японского вирусолога Sports Illustrated.

Доктор Хитоси Оситани – бывший советник Всемирной организации здравоохранения. 20 лет назад он изучал вспышку атипичной пневмонии, возбудителем которой также был коронавирус. Он надеется, что до начала Олимпиады-2020 эпидемиологическая ситуация в мире нормализуется.

Нам нужно найти лучший способ для проведения безопасной Олимпиады. Пока у нас нет эффективной стратегии, и я думаю, что сейчас было бы затруднительно провести Игры. Но к концу июля может сложиться совершенно иная ситуация. Не уверен в том, что в Японии к концу июля что-то произойдет, но к этому времени, вероятно, не случится никаких больших вспышек заболевания, - заявил Оситани.

Олимпийские игры-2020 в Японии пройдут с 24 июля по 9 августа.

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