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В Алматы не будет обработки деревьев от древесных клопов

Он не является вредителем.

Фото : almaty.today20 февраля 2020, 14:32

В минувшем году алматинцы жаловались на нашествие древесных клопов. Вонючие насекомые массово проникали в квартиры. Горожане придумывали разные способы, чтобы это предотвратить. Редакция zakon.kz решила узнать, будут ли в этом году проводить превентивные меры, чтобы не повторилась прошлогодняя история.

В ответе Управления зеленой экономики Алматы в ответе на запрос сообщили следующее:

"На 2020 год планируется обработка деревьев от вредителей и болезней. Древесный клоп не является вредителем деревьев и не наносит вреда. В связи с этим именно против древесного клопа обработка не планируется".

Там также сообщили, что обработка деревьев от вредителей и болезней будет проводиться зарегистрированным и разрешенными препаратами, централизованно по всему городу и во дворах, если обратятся жители.

Специалисты отмечали, что одной из причин нашествия клопов-вонючек были погодные условия - обильные осадки весной и резкое потепление до почти 40 градусов, что создало благоприятную среду для размножения. Другие причины — нехватка птиц и недостаточная обработка растений, хотя в городе запущены пилотные проекты по массовой биологической обработке деревьев и кустарников.


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