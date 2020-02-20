Жителей Китая не собирались привозить в Зайсанский район ВКО

Местные жители, наверное, получив неполноценную информацию, а также лживую о том, что якобы хотят привести в их села на карантин жителей КНР. Это абсолютно невозможно, закрыта граница - Биртанов.

Фото : пресс-служба акимата ВКО

Жителей Китайской народной республики не собирались привозить в Зайсанский район ВКО. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, сообщает корреспондент zakon.kz. Вчера ночью возникли определенные волнения в ВКО в Зайсанском районе, в селах Сартерек и Айнабулак. Местные жители, наверное, получив неполноценную информацию, а также лживую о том, что якобы хотят привести в их села на карантин жителей КНР. Это абсолютно невозможно, закрыта граница для пассажирских перевозок. Вышли на улицы с требованиями прекратить это. На сегодня минимальное количество переходов границы в ВКО, в Алматинской области. Это в основном наши граждане, которые занимаются двусторонней приграничной торговлей, водители грузовиков, челночники, которые перешли в Китай, они там находятся. Сейчас хотят вернуться. Когда они вернутся, мы должны их обезопасить, - сообщил министр. Читайте также: Что сейчас происходит в Зайсане Биртанов добавил, что гражданам Казахстана и Китая работающим в приграничных районах, в том числе в госинвестиционных проектах даны четкие инструкции - создать условия для нашей коллективной безопасности. Обсервационные стационары отдельно стоящие здания будут готовы. В Зайсанском районе находится аким ВКО, проводится встреча с населением, уже две встречи с утра были. Выделено отдельное здание на 20 мест на случай, если наши и других государств граждане пересекать границу, - заключил он. Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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