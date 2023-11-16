Жители ВКО просят возобновить отстрел волков

Жители района Самар просят местные власти возобновить отстрел волков. Люди жалуются, что звери нападают на скот, заходят в села и даже нападают на людей, сообщает Zakon.kz.

Якобы зафиксировано несколько подобных случаев, отмечает Astana TV.

Сельчане сетуют, что меры по сокращению популяции хищников не принимались уже два года, за это время количество волков в районе значительно увеличилось. Охотники же считают, что отстрел необходимо производить сейчас, когда выпадет первый снег и в феврале.

В Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО на это ответили, что проведут работу в законодательном поле и начнут выдачу лицензий охотникам на отстрел волков. Однако точные сроки пока не озвучили.

Ранее, в январе, сообщалось, что в Казахстане волк включен в список охотничьих видов.