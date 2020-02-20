Астанчанин застрял в снежном заносе и не выжил

Его нашли в 5 км от авто.

Тело пропавшего жителя столицы полицейские нашли в пяти километрах от его авто, передает zakon.kz.

19 февраля в дежурную часть Шортандинского отдела полиции поступило сообщение от жителя Нур-Султана о том, что его знакомый, 1953 года рождения, застрял в снежном заносе на машине марки Nissan Patrol, между поселками Новокубанка и Белое Озеро.

Для спасения мужчины незамедлительно была создана поисковая группа из числа сотрудников полиции, спасателей и местных жителей. Для проведения поисковых мероприятий использовалась специальная техника и снегоходы. В результате принятых мер, 20 февраля тело мужчины было найдено в пяти километрах от автомашины. По предварительной версии, попав в снежный плен, мужчина вышел из своей автомашины и отправился искать ближайший населенный пункт, - сообщили в пресс-службе ДП Акмоилнской области.

Полицейские в очередной раз просят граждан во время снегопада и метели ограничить выезд за пределы населенных пунктов, следить за изменениями погодных условий, не игнорировать оповещения о штормовых прогнозах, а при попадании в затруднительную ситуацию на дороге незамедлительно сообщать в спасательные службы по телефонам "112" и "102".

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