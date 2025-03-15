Три автомобиля с пассажирами застряли в снежном заносе в ВКО

Днем 15 марта на пульт 112 поступило сообщение о том, что в 5 км от села Куйган Курчумского района три легковых автомобиля с пассажирами оказались в снежном заносе и не могут продолжить свой путь, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место спасатели отбуксировали на очищенный участок дороги три легковых автомашины, в которых находились шесть человек.

"В медицинской помощи они не нуждались. МЧС рекомендует водителям, отправляющимся в путь, следить за прогнозом погоды и иметь при себе все необходимое для экстренных ситуаций", – заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что более 80 тысяч квадратных метров льда взорвали спасатели в ВКО.