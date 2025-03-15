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Происшествия

Три автомобиля с пассажирами застряли в снежном заносе в ВКО

спасатели помогли людям выбраться из снежного заноса в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 21:41 Фото: пресс-служба МЧС РК
Днем 15 марта на пульт 112 поступило сообщение о том, что в 5 км от села Куйган Курчумского района три легковых автомобиля с пассажирами оказались в снежном заносе и не могут продолжить свой путь, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место спасатели отбуксировали на очищенный участок дороги три легковых автомашины, в которых находились шесть человек.

"В медицинской помощи они не нуждались. МЧС рекомендует водителям, отправляющимся в путь, следить за прогнозом погоды и иметь при себе все необходимое для экстренных ситуаций", – заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что более 80 тысяч квадратных метров льда взорвали спасатели в ВКО.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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