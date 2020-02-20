Марадоне принесли какие-то таблетки во время матча: помощники закрыли камеру

Пикантности ситуации придало поведение помощников Марадоны.

Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона сейчас является главным тренером команды "Химнасия и Эсгрима". Во время очередного тура чемпионата Аргентины в объективы камер попал интересный момент: Марадоне принесли какие-то белые таблетки, передает zakon.kz.

Пикантности ситуации придало поведение помощников 59-летнего Марадоны. Заметив, что момент с таблетками снимает камера, они вскочили с кресел и заслонили собой картинку, чтобы мир не видел. как легенда мирового футбола принимает таблетки. У определенной части болельщиков тут же возникли вопросы, какие именно таблетки принимал Марадона, и были ли это лекарства, а не кое-что другое.

Издание La Nacion опровергло все домыслы и сообщило, что Марадоне дали препарат от давления, поскольку он очень сильно нервничал во время матча. По данным издания, ассистенты закрыли его от камер, чтобы за здоровье легенды мирового футбола не переживали болельщики.

Dice Maradona que ya no se droga más.

???????????????????????????? pic.twitter.com/2xHnU2FMpz — Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020

Добавим, что "Химнасия и Эсгрима" проиграла игру со счетом 0:1 и занимает 22-е место в чемпионате Аргентины.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!