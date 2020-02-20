Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Незаконный сруб. На сотрудника акимата Алматы завели дело

Он получил 400 000 тенге за незаконный сруб деревьев на территории Жетысуского района.

Фото : zakon.kz20 февраля 2020, 15:12

Сотрудник Управления зеленой экономики Алматы подозревается в коррупции, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении главного специалиста КГУ "Управление зеленой экономики Алматы" по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Он подозревается в том, что будучи призванным охранять зеленый фонд города, в феврале 2020 года получил от представителя одного из ИП денежные средства в сумме 400 000 тенге за незаконный сруб деревьев на территории Жетысуского района. В связи с полным признанием вины, задержание подозреваемого не осуществлялось, - говорится в сообщении ведомства.

Степень виновности подозреваемого будет определена судом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты