Незаконный сруб. На сотрудника акимата Алматы завели дело
Он получил 400 000 тенге за незаконный сруб деревьев на территории Жетысуского района.
Фото : zakon.kz20 февраля 2020, 15:12
Сотрудник Управления зеленой экономики Алматы подозревается в коррупции, передает zakon.kz.
Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении главного специалиста КГУ "Управление зеленой экономики Алматы" по подозрению в совершении коррупционного преступления.
Он подозревается в том, что будучи призванным охранять зеленый фонд города, в феврале 2020 года получил от представителя одного из ИП денежные средства в сумме 400 000 тенге за незаконный сруб деревьев на территории Жетысуского района. В связи с полным признанием вины, задержание подозреваемого не осуществлялось, - говорится в сообщении ведомства.
Степень виновности подозреваемого будет определена судом.
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