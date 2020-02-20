Незаконный сруб. На сотрудника акимата Алматы завели дело

Он получил 400 000 тенге за незаконный сруб деревьев на территории Жетысуского района.

Фото : zakon.kz

Сотрудник Управления зеленой экономики Алматы подозревается в коррупции, передает zakon.kz. Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении главного специалиста КГУ "Управление зеленой экономики Алматы" по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в том, что будучи призванным охранять зеленый фонд города, в феврале 2020 года получил от представителя одного из ИП денежные средства в сумме 400 000 тенге за незаконный сруб деревьев на территории Жетысуского района. В связи с полным признанием вины, задержание подозреваемого не осуществлялось, - говорится в сообщении ведомства. Степень виновности подозреваемого будет определена судом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке