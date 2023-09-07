Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Деревья незаконно срубили в Иле-Алатауском национальном парке

рубка дерева Фото: freepik
В Алматинской области туристы обнаружили незаконную вырубку деревьев на територии Иле-Алатауского национального парка. Прокуратура уже начала проверку, сообщает Zakon.kz

Видео из нацпарка появилось накануне в социальных сетях. Как рассказывает автор за кадром, под незаконную вырубку попали сосны в горах Заилийского Алатау. На предупреждение туристов власти национального парка никак не отреагировали.

"Поехали прогуляться в горы и поехали в сторону Мараловой лечебницы, у обочины оставили машину и прошли в сосновый бор, обнаружили свежеспиленные два дерева, спилили под корень присыпали землей, на месте деревья распилили со стволов сняли кору, а у обочины лежали готовые стволы которые видимо потихоньку вывозили. Когда мы подъехали а посту и сообщили они никак не отреагировали и сидели дальше в телефонах" - говорится в обращении посетителей национального парка.

За разъяснением ситуации корреспондент Zakon.kz обратился в прокуратуру Алматинской области. В надзорном органе сообщили, что на место уже направлены специалисты профильных ведомств.

"Данный вопрос взят на контроль специализированной природоохранной прокуратурой Алматинской области. На место для выяснения обстоятельств направленна группа из числа сотрудников РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" и органов внутренних дел" - сообщили в прокуратуре Алматинской области.

Согласно официальным данным, на особо охраняемой природной территории имеется около 2000 видов растений. Некоторая часть из них внесена в Красную книгу.

Читайте также

В Карагандинской области около 950 семей обеспечат жильем

Взять под контроль все транзакции в игорной сфере: букмекеры поддержали Токаева

В Алматы ремонт проспекта Гагарина не успевают закончить в срок

Азат Жумаханов
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
отопление
Когда в Астане дадут отопление, рассказали в акимате
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
На качество строящегося жилья пожаловались астанчане
Кривой потолок и окна без монтажной пены: жители Астаны пожаловались на качество строительства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления