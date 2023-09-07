Деревья незаконно срубили в Иле-Алатауском национальном парке

В Алматинской области туристы обнаружили незаконную вырубку деревьев на територии Иле-Алатауского национального парка. Прокуратура уже начала проверку, сообщает Zakon.kz

Видео из нацпарка появилось накануне в социальных сетях. Как рассказывает автор за кадром, под незаконную вырубку попали сосны в горах Заилийского Алатау. На предупреждение туристов власти национального парка никак не отреагировали.

"Поехали прогуляться в горы и поехали в сторону Мараловой лечебницы, у обочины оставили машину и прошли в сосновый бор, обнаружили свежеспиленные два дерева, спилили под корень присыпали землей, на месте деревья распилили со стволов сняли кору, а у обочины лежали готовые стволы которые видимо потихоньку вывозили. Когда мы подъехали а посту и сообщили они никак не отреагировали и сидели дальше в телефонах" - говорится в обращении посетителей национального парка.

За разъяснением ситуации корреспондент Zakon.kz обратился в прокуратуру Алматинской области. В надзорном органе сообщили, что на место уже направлены специалисты профильных ведомств.

"Данный вопрос взят на контроль специализированной природоохранной прокуратурой Алматинской области. На место для выяснения обстоятельств направленна группа из числа сотрудников РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" и органов внутренних дел" - сообщили в прокуратуре Алматинской области.

Согласно официальным данным, на особо охраняемой природной территории имеется около 2000 видов растений. Некоторая часть из них внесена в Красную книгу.