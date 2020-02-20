Сергей Шнуров возглавит список Партии роста на выборах в Госдуму

Теперь ожидаем, что на ближайших выборах известный слоган музыканта о выборах будет откорректирован.

Музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Об этом объявил лидер партии Борис Титов 20 февраля, передает zakon.kz со ссылкой на rtvi.com.



Как пишет издание «Открытые медиа» со ссылкой на источник, в Партию роста Шнурова попросили принять по прямому указанию администрации президента. Именно поэтому Борис Титов согласился дать ему первый номер в списке партии на выборах в Госдуму.

В самой Партии роста версию об указании администрации президента отрицают.

По словам собеседника «Открытых медиа», администрация президента уже давно рассматривала Шнурова как участника выборов в Госдуму. В январе «Медуза» со ссылкой на источники писала, что музыкант может возглавить один из новых партийных проектов Кремля, которые создадут перед голосованием.

Сам Шнуров в разговоре с РИА Новости заявлял, что пойдет в политику только если у людей появится необходимость в нем:

«Если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику». Музыкант подчеркнул, что это может произойти только при таком условии, а не по решению «в каких-то кабинетах».

Парламентские выборы в России пройдут 19 сентября 2021 года. Сейчас у Партии Роста нет представителей в Госдуме, мандаты есть только у членов «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ, «Родины» и «Гражданской платформы». Большинство мест принадлежат депутатам из «Единой России» — 341 из 450.

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