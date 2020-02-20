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В Казахстане запретили продажу ядохимикатов для травли насекомых

Запрет введен с 20 февраля 2020 года.

Фото : market.kz20 февраля 2020, 17:23

В Казахстане ввели запрет на продажу в торговых сетях и базарах опасных ядохимикатов для травли насекомых, передает zakon.kz.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Казахстан в связи с регистрацией случаев отравлений токсическими средствами, применяемыми в дезинсекционной и дератизационной деятельности, 20 февраля 2020 года заместителем главного санитарного врача РК Н. Садвакасовым издано постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий", - говорится на сайте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг РК.

Таким образом, запрещена реализация в торговых сетях и на рынках средств дезинсекции и дератизации 1, 2 и 3 класса опасности".

Как считают в комитете, данные меры позволят снизить риск нанесения вреда здоровью граждан и состоянию окружающей среды.

В документе отмечается, что свободная и бесконтрольная продажа опасных средств дезинфекции привела к нескольким летальным случаям после проведения самостоятельной обработки жилых помещений. Так, 3 случая произошло в Актау в 2018 и 2019 годах и 2 случая в Алматы в 2019 году.

В феврале 2010 года зарегистрировано 11 случаев отравления токсическим веществом при проведении дезинфекционных работ, в том числе один случай с летальным исходом - в Мангистуаской области и Шымкенте.


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