На 6,5 лет могут посадить влиятельнейшего бизнесмена страны

21 февраля генеральный директор ТОО “Иволга-Холдинг” скажет последнее слово перед оглашением приговора.

В суде №2 Костаная прошли прения по делу одного из влиятельнейших бизнесменов страны Василия Розинова, попавшего под суд по ст. 177 ч.4 (Мошенничество в особо крупном размере), передает zakon.kz.

Как пишет qostanai.media, Василия Розинова - учредителя компаний ТОО "Иволга-Холдинг" обвиняют в умышленном невозврате кредита в 80 млн долларов, взятого у Евразийского банка развития в 2011 году. В качестве залога подсудимый предоставил свое зерно, наличие которого подтверждалось расписками. Несколько лет назад появились просрочки по кредиту, и сейчас банк пытается доказать в суде, что все расписки были фиктивными, а Розинов брал кредит, не собираясь его возвращать.

Прокурор Нурлан Тойчубеков считает, что вина Розинова полностью доказана.

Зерна на лицевом счете холдинга не было, – приступил он к прениям. – Розинов об этом знал, но все равно поручал директорам элеваторов и ХПП делать фиктивные зерновые расписки. Он умышленно пошел на обман.

Обвинение попросило для Розинова 6,5 лет тюрьмы в колонии средней безопасности с конфискацией имущества. Также оно попросило лишить Розинова государственных наград (орденов "Курмет" и "Барыс" 1 и 2 степени).

Представитель потерпевшей стороны отметила, что в отношении субъектов "Иволги" и раньше возникали вопросы. К примеру, у Сарыкольского элеватора была недостача зерна для продкорпорации.

Розинов, получив кредит, переводил активы на счета своих родственников, – уверена представитель потерпевшей стороны, ЕАБР, Елена Ревединская. – А мы не получили ни зерна, ни денег.

Василий Розинов считает, что дело было сфабриковано.

"Не было у меня никакой корысти, – заявил Розинов. – Я свято чту закон и человеческие принципы нормального общения с людьми. Для меня это всегда было святое. Умысла в невозврате денег банку у меня не было. Это доказывает факт частичного погашения долга, а также выдача личной гарантии. Это каким надо быть безумцем, чтобы не возвращать деньги банку и давать личную гарантию. Меня же практически всю жизнь будут преследовать. Если человек хочет украсть деньги, он в здравом рассудке даст гарантию? Вся сумма долга в полном объеме уже взыскана городским судом и находится на исполнении. Однако по просьбе кого-то это все еще решили перевести в уголовное дело".

Розинов отметил, что вернул 30 млн долларов основного долга и 14 млн процентов. А в год, когда он брал кредит, у него имелось 1,4 млн тонн зерна.

О каком умысле идет речь? И, в конце концов, мы говорим о хищениях своего собственного зерна. С головой все в порядке? – продолжил подсудимый. – И почему ЕАБР обратился в уголовный суд спустя 7 лет?

Розинов заявил, что на свидетелей оказывали давление, угрожали, что их переведут в разряд подозреваемых, если те не дадут угодные следствию показания.

Адвокат бизнесмена Константин Геращенко по крупицам разобрал многие моменты досудебного и судебного следствия, указал на нарушения и нестыковки. Он еще раз напомнил, что судом кредитный договор между ЕАБР и "Иволгой" был признан состоявшимся. Тогда о каком умысле речь?

Причиной невозврата кредита сторона подсудимого называет проблемы в сельском хозяйстве и экономикой: 2012, 2013 г.г. – неурожай, низкое качество зерна, 2014 год – засуха после посева и дожди во время уборки, 2015 год – девальвация тенге, в результате которой сумма долга фактически выросла в 2 раза, 2016 год – снова неурожай.

"Прошу вынести оправдательный приговор", – заключи Константин Геращенко.

21 февраля Василий Розинов скажет последнее слово.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!