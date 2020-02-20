Генпрокуратура сделала заявление из-за Аблязова

Генеральная прокуратура просит казахстанцев не вестись на провокации членов запрещенной в стране экстремистской организации ДВК, передает zakon.kz.

Обращаем внимание, что ввиду публичных призывов М. Аблязова к насильственному свержению и захвату власти, разжиганию социальной розни, судом организация "ДВК" признана экстремисткой с запрещением деятельности на всей территории Казахстана.

Тем самым, экстремистская организация "ДВК" не является мирной организацией.

Любое участие в его деятельности влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 258 (финансирование экстремистской деятельности и иное пособничество экстремизму) и 405 (участие в деятельности организации, в отношении которой имеется решение суда о запрете ее деятельности в связи с осуществлением экстремизма) Уголовного кодекса Казахстана.

Кроме того, до получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатор, а также иные лица не вправе объявлять в средствах массовой информации, Интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения. Также они не вправе изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные подобные материалы.

Нарушение данных положений влечет ответственность организатора по части 3 статьи 488 Кодекса об административных правонарушениях.

Иными словами, за нарушение организации и проведения незаконных акций на 22 февраля 2020 года будут приниматься меры административного воздействия (статья 488 Кодекса об административных правонарушениях – нарушение законодательства Казахстана о порядке организации и проведения мирных собраний).

Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то виновные лица уже будут нести уголовную ответственность (статья 400 Уголовного кодекса – организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб).

Также разъясняем, что Законом Казахстана от 26 ноября 2019 года № 273-VІ ЗРК в Кодексе об административных правонарушениях с декабря 2019 года введена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в незаконные публичные акции, а равно его использование в формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста.

За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере ста месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток по части 2 статьи 128 Кодекса об административных правонарушениях.

В этой связи, действия любого лица по организации или участию в несанкционированном публичном мероприятии будут пресекаться правоохранительными органами с принятием предусмотренных законом мер ответственности.

Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации, неукоснительно соблюдать действующее законодательство и воздержаться от участия в незаконных публичных акциях, - говорится в заявлении.