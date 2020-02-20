На изучение климата Казахстан потратил 240 млрд тенге

Синоптики прогнозируют стабильное повышение температуры в ближайшие 10 лет.

240 миллиардов тенге направил Казахстан на изучение процессов изменения климата. Сумма выделена еще в 2017-ом и будет расходоваться до 2021 года, сообщает zakon.kz.

По информации Atameken business, с начала 2020 года в стране приступили к разработке так называемой системы раннего предупреждения, на которую направят 6,5 миллионов долларов. Технология позволит вести мониторинг состояния ледников и озер, а также будет предупреждать о предстоящих паводках и наводнениях. Проект планируют реализовать в течение 5 лет. Средства выделяет глобальный адаптационный фонд.

Руководитель управления адаптации к изменению климата департамента климатической политики МЭГПР РК Айгуль Копбаева отметила, что это довольно сложный вопрос.

Финансирование именно климатических вопросов – это довольно сложный вопрос. На сегодняшний день существуют различные программы, в различных госорганах, направленные на те или иные мероприятия, связанные либо с адаптацией к изменению климата, либо с сокращением выбросов парниковых газов. Сумма составляет порядка 240 миллиардов тенге, - отметила она.

Копбаева добавила, что будут внедряться системы, связанные с эффективным использованием водных ресурсов и потреблением воды.

На сегодняшний день в Казахстане основными потребителями воды являются сектор промышленности и сельского хозяйства. Остальное уходит на нужды бытового потребления, - уточнила она.

К слов, отечественные синоптики прогнозируют стабильное повышение температуры в ближайшие 10 лет. Причем, в сравнении с мировым масштабом, потепление в нашей республике происходит в 2 раза быстрее. И такие темпы вовсе не радуют специалистов.

Пока в Казахстане еще нет понимания проблемы влияния изменения климата на различные аспекты нашей жизни. Например, у нас очень много городов в жарком климате. Это обязывает градостроителей обращать на это внимание. Должно быть много парковых зон, арыков, доступа к воде, элементарные фонтанчики питьевой воды на улице, не все и не всегда носят с собой покупную воду, - сказала Светлана Долгих начальник управления климатических исследований РГП "Казгидромет".

Январь 2020 года выдался самым теплым за последние 140 лет. Температура на Северном полюсе в Арктике впервые поднялась выше плюс 20-ти градусов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!