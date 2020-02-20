Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назначен заместитель главы Комитета индустриального развития и промышленной безопасности

Им стал Олжас Алибеков.

Фото : МИИР РК20 февраля 2020, 18:35

Назначен новый заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК, передает zakon.kz.

Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Олжас Адилович Алибеков назначен на должность заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщили в пресс-службе ведомства.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты