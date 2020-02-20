Назначен заместитель главы Комитета индустриального развития и промышленной безопасности
Им стал Олжас Алибеков.
Фото : МИИР РК20 февраля 2020, 18:35
Назначен новый заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК, передает zakon.kz.
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Олжас Адилович Алибеков назначен на должность заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщили в пресс-службе ведомства.
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