Назначен заместитель главы Комитета индустриального развития и промышленной безопасности

Им стал Олжас Алибеков.

Назначен новый заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК, передает zakon.kz.

Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Олжас Адилович Алибеков назначен на должность заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщили в пресс-службе ведомства.

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