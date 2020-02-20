Скончался известный казахстанский инженер

Абдысагит Шаймуханбетович внес значительный вклад в архитектурную и строительную деятельность на разных этапах развития нашей страны.

Проектно-строительная отрасль понесла тяжелую утрату. 19 февраля на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался крупный инженер и организатор архитектурно-строительного проектирования, президент Национальной ассоциации проектировщиков РК, Заслуженный строитель Казахской ССР, лауреат Государственной премии РК, профессор Татыгулов Абдысагит Шаймуханбетович, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Проектной Академии KAZGOR.

Абдысагит Татыгулов родился 13 марта 1940 года в с. Трактовое, Федоровского района, Костанайской области. Входил в состав первого выпуска строительного факультета Казахского политехнического института, который окончил в 1962 году. Начал трудовую жизнь на строительных площадках Акмолинска (ныне Нур-Султан) и Алматы мастером, прорабом, начальником строительного участка (1962-1964 гг.). Работал в аппарате Госстроя Казахской ССР главным специалистом, начальником Управления жилищно-гражданского строительства, членом коллегии Госстроя республики (1964-1975 гг.). С 1975 года, в течение более 40 лет, возглавлял крупнейший в отрасли Головной проектный институт "Казгорстройпроект" (ныне Проектная академия KAZGOR).

Абдысагит Шаймуханбетович внес значительный вклад в архитектурную и строительную деятельность на разных этапах развития нашей страны. В 1998 году Постановлением правительства РК от 11 марта 1998 года №199 ему было доверено возглавить международный конкурс на эскиз-идею Генерального плана новой столицы Астаны в качестве Председателя жюри. Он является одним из авторов концепции по реформированию нормативов проектно-строительной отрасли. Также, является автором 4-х томного учебника "Архитектура мен жобалау негiздерi" (2001-2005 гг.) и более четырехсот статей, научных публикаций, проектных разработок. Под его руководством, в качестве руководителя редакции, выпущен 9-ый том Казахско-русского, русско-казахского терминологического словаря "Архитектура и строительство".

Татыгулов Абдысагит Шаймуханбетович – академик Национальной инженерной академии РК, академик Международной инженерной академии, академик Международной академии архитектуры Стран Востока. Трудовые заслуги Татыгулова А.Ш. отмечены многими государственными наградами, в том числе орденами "Знак почета", "Трудового Красного Знамени", "Дружбы народов", "Құрмет" и другими.

Под его руководством были разработаны такие проекты как гостиница Казахстан, Дворец Республики, Дом офицеров, Государственный музей, Алматы Тауэрс, Нурлы Тау и т.д.

Светлая память о высокопрофессиональном и отзывчивом человеке, ученом, признанном организаторе проектного дела в Казахстане Татыгулове Абдысагите Шаймуханбетовиче навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!