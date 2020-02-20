Генерал о 23 февраля: Сейчас больше прославляют не армию, а полицию и спецслужбы

Нашу армию никто не воспевает и не возвышает.

Накануне 23 февраля в интервью zakon.kz бывший вице-министр обороны, генерал-майор Айткали Есенгулов выразил недоумение, почему о казахстанской армии не пишут стихи, не слагают песни, не ставят фильмы.

- Айткали Гусманович, как вы думаете, почему казахстанцы по-прежнему отмечают 23 февраля?

- 23 февраля - день Советской армии и Военно-морского флота это праздник исторический, он имеет большую многовековую историю. И еще почему празднуют 23 февраля - потому что советский народ пережил две войны: гражданскую с 1917 по 1922 год и Великую Отечественную 1941-1945 года. И в этих войнах люди показали массовый героизм, защищая свое государство, свое отечество. Почти в каждой советской семье был участник ВОВ и в истории у нас очень много ярких страниц по защите государства. Я уж не говорю о локальных войнах, например, у озера Хасан, на Халхин-Голе, советско-финской войне. И эти великие события, которые повлияли на ход мировой истории, оно, конечно, оставило свой отпечаток. Это раз.

Второе. В бытность СССР о советской армии было написано очень много книг, стихов, сложено много песен. То есть любовь к армии, любовь к военно-морскому флоту, любовь к человеку с ружьем, которые защитили наше Отечество от страшных последствий коричневой чумы – фашизма – шла из глубин народа.

Поэтому день Советской армии и Военно-морского флота имеет большую историю - историю подвигов. Ведь не зря в песне поется:

Несокрушимая и легендарная,

В боях познавшая радость побед -

Тебе любимая, родная армия

Шлет наша Родина песню - привет.

Много поэтов написали песни, причем посвященные разным родам войск, разным героям и это было организовано на уровне государства.

- А почему сейчас не пишут о казахстанской армии?

- Во-первых, казахстанская армия имеет небольшую во временном отрезке историю. Во-вторых, у нас пока что не поставили на государственном уровне такую идеологию, что армия защищает государство.

Сейчас крен больше делается на прославление полиции и спецслужб. Я еще в конце девяностых предвидел, что если такая политика будет продолжаться, то армия на фоне полиции будет меркнуть. По этому поводу я даже написал статью "Полиция защищает трон, а армия – государство". Почему? Потому что политика государства была так поставлена и это неправильно.

Мы всегда должны прославлять наше государство, нашу армию, которая за эти годы добилась обеспечения территориальной целостности и независимости нашего государства. Армия, представители которой участвовали в миротворческих миссиях, например, по защите таджико-афганской границы, по оказанию помощи в Ираке по разминированию и так далее. Как видим, казахстанская армия вносит большой вклад и в международном плане, а ее никто не воспевает, не возвышает, не пропагандирует.

Кто на сегодняшний день написал какие-то поэмы, стихи, песни об армии? Никто! А ведь у нас есть и Союз писателей, и Союз композиторов, и писатели, и поэты, и певцы. Куда они все делись?

- Может, не пишут потому, что День защитника Отечества у нас сравнительно молодой праздник, не привыкли еще к нему.

- Этому празднику восемь лет, он в 2012 году был объявлен указом президента государственным праздником, до этого был просто ведомственный праздник. Тогда у нас было много всяких профессиональных праздников - день учителя, день медика, день строителя, даже день рыбака и день охотника был. А день защитника отечества появился только в 2012-м.

Если будет война и армия проявит себя, то об армии сразу все заговорят. Но дай Бог, чтобы этого никогда не было. Другое дело, что нужно ценить свою армию, своих защитников, которые обеспечивают нашу мирную жизнь, и отдавать им должное.

У нашего государства миролюбивая политика, мы отказались от ядерного оружия, от ядерных полигонов. Это говорит о том, что казахстанская армия - это армия обороны. Но это не говорит о том, что мы не должны быть готовы в случае войны не только обороняться, но и добивать врага, который на нас посягнул. Казахстан миролюбивое государство, но оно должно быть с сильной армией.

- Некоторые говорят, зачем нам нужна армия, сейчас на нас никто не нападает.

- А когда нападут, будет поздно, тогда армию уже не сделаешь. Как говорится, тот, кто не лелеет, не кормит свою армию, будет кормить чужую. Мы всегда должны помнить, армия – это атрибут государства. Сильная армия это сильная дипломатия. Никакая дипломатия не обеспечит стабильность, если она не будет чувствовать силовую поддержку своих вооруженных сил.

- Почему тогда наша молодежь не хочет отмечать 7 мая День защитника Отечества, а отмечает только 23 февраля. Вы посмотрите, сегодня все молодые казахстанцы готовятся к этому празднику, а о 7 мая даже не вспоминают.

- Думаю, вы неправы, 7 мая они тоже отмечают, но на фоне 9 мая это, может, не так заметно. Если бы эти праздники не совпадали, то День защитника Отечества у нас был бы выражен более ярко. День Победы, подвиг наших отцов и дедов никто и ничто не сможет заслонить, поэтому 9 мая все равно будет стоять выше. Здесь все зависит от того, кто в истории сделал самый большой вклад. А самый большой вклад человечества - это победа во Второй мировой войне.

- Как вы в целом оцениваете военно-патриотическое воспитание в нашей стране?

- На мой взгляд, эта работа идет слабо. Как я уже сказал, ни один писатель не пишет стихи о казахстанской армии, ни один режиссер не ставит фильм о казахстанской армии. А вы посмотрите, сколько в годы советской власти было написано стихов об армии, сколько песен было сложено. Сейчас у нас никакой пропаганды армии нет, государственная политика в этом отношении слабая.

- Вы, как бывший советский офицер, будете отмечать 23 февраля?

- Обязательно. День, который народ отмечает от души, всегда должен быть праздником. Я свою парадную форму надеваю 23 февраля, 7 и 9 мая.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех военнослужащих кадрового состава и запаса, а также молодежь с 23 февраля - днем Советской Армии и Военно-морского флота, наследницей которой мы являемся. Хотелось бы, чтобы молодежь не отрицала никакие праздники, которые есть в истории Вооруженных сил, ибо эта история дала нам много хорошего, в том числе будущим поколениям.

Торгын Нурсеитова

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