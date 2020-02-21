Пенсионеров МВД выселяют из квартир, чтобы отдать жилье молодым сотрудникам

Приватизировать квартиры раньше они не могли – до недавнего времени их жилье было зарегистрировано как спортивная площадка. А теперь стали приходить сообщения о выселении.

Квартиры им выдали шесть лет назад, когда сотрудники еще числились на работе в МВД. Теперь служебное жилье нужно для новых кадров, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Бывшие полицейские отказываются съезжать, утверждая, что квартиры им обещали приватизировать.

Даже кинология, да, есть у нас служба, там собаки тоже работают. Если они заболели, им есть определенный уход, их до последнего провожают. А мы, получается, проработали, сейчас все больные, косые, хромые, никому мы не нужны, честное слово, - констатирует Айша Каленова.

Около 30-и наиболее активных ветеранов и подняли этот вопрос. В органах они отработали больше 20 лет. Среди них есть и награжденные орденом "Айбын".

Приватизировать квартиры раньше они не могли – до недавнего времени их жилье было зарегистрировано как спортивная площадка. А в прошлом году стали приходить сообщения о выселении.

В городском и областном судах люди доказали свое право на квартиры. Но в департаменте полиции с таким решением не согласны и готовят апелляцию.

Вопрос приватизации жилья в настоящее время рассматривается в суде, взаимоотношения носят исключительно гражданско-правовой характер. При наличии окончательного решения суда вопрос приватизации будет рассмотрен повторно, в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, - говорит пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

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