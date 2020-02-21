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Казахстанка обыграла третью ракетку мира

Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:3.

Фото : Olympic.kz21 февраля 2020, 01:40

Елена Рыбакина впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-5 рейтинга, сообщает zakon.kz.

В Дубае проходит теннисный турнир серии WTA. Казахстанка занимает 19-е место в мировом рейтинге, но на тай-брейке она не оставила чешской теннисистке Каролине Плишковой ни одного шанса.

Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:3.

За выход в финал представительница Казахстана сыграет с победительницей матча между Петрой Мартич из Хорватии (15 место в рейтинге WTA) и Анетт Контавейт из Эстонии (24 позиция). Матч состоится в четверг.


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