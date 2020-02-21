Старушка скрыла богатство от семьи и завещала миллионы на благотворительность

Двоюродные братья догадывались, что она богата, но до момента смерти старушки не представляли насколько.

Жительница австралийского города Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, скончалась в возрасте 87 лет и завещала 14 миллионов австралийских долларов (около 9 млн дол США) 15 благотворительным организациям, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Шейла Вудкок (Sheila Woodcock) никогда не была замужем и не завела детей. Она посвятила жизнь общению с друзьями и путешествиям. Кроме того, она увлекалась садоводством и актерским мастерством.

Ее двоюродные братья догадывались, что она богата, но до момента смерти старушки не представляли, насколько велико ее состояние. Вудкок не работала, скрывала богатство от семьи и не любила распространяться о своих доходах.

Женщина скончалась в мае 2018 года в возрасте 87 лет. Спустя некоторое время в местном вертолетном спасательном центре были объявлены ее наследники - 15 благотворительных организаций, между которыми она разделила свое состояние.

Я не думаю, что кто-то в Ньюкасле когда-либо делал что-то подобное, и не думаю, что когда-либо такое повторится снова, - заявил кузен Вудкок.

Организация, которая тренирует собак-поводырей, назвала одного из щенков Вуди в честь благотворительницы. Помимо наследства, за 30 лет Вудкок пожертвовала этой организации более 347 тысяч долларов (130 млн тенге).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!