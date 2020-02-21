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ДЧС Алматы просит воздержаться от походов в урочище Эдельвейс

На территории урочища Эдельвейс будут производиться​ профилактический спуск снежных масс.

Фото : 24kz21 февраля 2020, 08:58

ДЧС Алматы рекомендует воздержаться от поездок в урочище Эдельвейс, 21 февраля, сообщает zakon.kz.

Для обеспечения безопасности участка автодороги Шымбулак Туюк-Су, в связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова (100см), 21 февраля 2020 года Казселезащитой ​будет проведен профилактический спуск снежных масс в лавиносборе № 17 (урочище Эдельвейс), - говорится в сообщении.

В целях исключения чрезвычайных ситуаций Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений указанных местах проведения профилактических мероприятий.


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