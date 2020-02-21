"Структура похожа на ВИЧ" - почему коронавирус напугал весь мир

Он стал очень агрессивным, быстро заражаются люди, быстро распространяется среди контактирующих с заболевшим человеком.

Основоположник казахстанской школы эпидемиологии и почетный профессор Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Сакен Амиреев объяснил, почему новый коронавирус напугал весь мир, передает zakon.kz.

По данным специалиста, инфекция, которая распространилась в десятках стран, по химической структуре сильно напоминает вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Сам коронавирус уже фиксировался раньше, в 2012 году вспышки этой болезни были зафиксированы в арабских странах. В этом году вирус мутировал и стал более агрессивным.

"Он стал очень агрессивным, быстро заражаются люди, быстро распространяется среди контактирующих с заболевшим человеком. Оказывается вирус похож по строению и аминокислотному составу на ВИЧ инфекцию. Против этой болезни у нас тоже нет ничего толком. Сколько стран потратили миллиарды долларов, чтобы излечить ВИЧ инфекцию, но полностью вылечить так никому и не удалось. Это очень сложный вирус. Но мы научились поддерживать нормальное состояние организма зараженного человека, но вакцины пока нет. Уже говорят, что препараты, предназначенные для ВИЧ инфекции тоже оказывают положительный эффект против коронавируса", - отметил Сакен Амиреев.

По словам почетного профессора КазНМУ, сразу несколько стран приступили к разработке вакцины против коронавируса. На разработку препарата может уйти полтора года, считает эксперт. Эпидемиолог Сакен Амиреев отметил профилактику заражения коронавирусом казахстанцев и слаженную работу медицинских специалистов.

Наши больницы полностью готовы. Мы видим, что всех приехавших из стран, где были зафиксированы заражения этой болезнью, помещают в карантин на 14 дней. Это максимальный срок содержания в карантине. Мало того, что проверяют на границе их температуру тела, это ничего не покажет. А вот ажиотажное состояние – это уже то, что было создано самими людьми. Надо успокоится и делать все, как говорят специалисты. У нас огромная страна и мы уже можно сказать победили все известные инфекционные заболевания, мы умеем их выявлять и успешно лечить. Мы этим гордимся. Профилактические мероприятия Казахстана дали преимущество нашей стране. Но в случае необходимости все наши клиники готовы изолировать пациента и уберечь тем самым от заражения других людей. Если ты предупрежден, значит вооружен. Все клиники у нас готовы, - подчеркнул Сакен Амиреев.

По последним данным, новым типом коронавируса заразились больше 75 тысяч человек, погибли больше 2 тысяч человек, 11 тысяч заразившихся успешно вылечились от болезни.

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