Табачные изделия подорожали в Казахстане

Средняя цена одной пачки сигарет увеличилась на 10,4%.

Цены на сигареты по итогам января подскочили на 10% за год в Казахстане, передает zakon.kz.

По информации исследования energyprom.kz, в январе 2020 года производство сигарет и прочей табачной продукции увеличилось на 26,5% за год и составило 521,2 млн штук. При этом в соответствующем периоде 2019 года производство показывало спад на 33,5%, до 412 млн штук.

В целом за январь–декабрь 2019 года производство сигарет составило 17,4 млрд штук — на 4,1% меньше, чем по итогам 2018 года (18,1 млрд штук).

В январе текущего года наблюдается рост цен на сигареты. Средняя цена одной пачки сигарет увеличилась на 10,4% за год и составила 452,5 тг. Напомним, с 1 января 2020 года ставки акцизов на сигареты повышены на 13,8%, до 9900 тг за 1000 штук (в 2019 году — 8700 тенге / 1000 шт.), что является одной из главных причин роста цен на сигареты.

Дороже всего пачка сигарет обходится жителям Актобе: 485 тг. Раскошелиться больше всех придется также жителям Нур-Султана (478 тг за пачку), Костаная (476 тг), Актау (471 тг) и Кокшетау (468 тг). В целом в 8 из 18 крупных городов страны цены на сигареты выше среднего значения.

Дешевле всего пачка сигарет обходится жителям Талдыкоргана (423 тг), Атырау (433 тг) и Петропавловска (439 тг).

Стоит отметить: табачная эпидемия является одной из самых значительных угроз для здоровья населения, когда-либо возникавших в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от нее гибнет более 8 миллионов человек. Более 7 миллионов случаев смерти происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 1,2 миллиона — среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.

Из 1,1 миллиарда курильщиков в мире 80% живут в странах с низким и средним уровнем дохода, для которых характерно наиболее тяжелое бремя болезни, обусловленное употреблением табака. Употребление табака усугубляет бедность, поскольку домохозяйства расходуют на табак часть своих средств, которые могли бы быть использованы для удовлетворения базовых потребностей, таких как потребность в питании и жилье. Эти расходы сложно поддаются снижению, поскольку табак вызывает крайне сильную зависимость.

В Казахстане доля расходов населения на табачные изделия значительно выросла за последние пять лет: если в 2014 году показатель составлял 0,9% от общей суммы расходов населения, то в 2019-м — уже 1,5%. Сумма расходов казахстанцев на табачные изделия за последние пять лет растет в среднем на 19,8%. То есть рост цен в секторе скорее повышает расходы, чем снижает уровень продаж.

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