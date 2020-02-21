Назарбаев созвал бюро политсовета Nur Otan
Он подписал постановление о созыве заседания бюро политического совета партии Nur Otan 5 марта 2020 года.
Фото : Акорда21 февраля 2020, 10:07
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве заседания бюро политсовета Nur Otan, передает zakon.kz.
Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политического совета партии Nur Otan 5 марта 2020 года в городе Нур-Султане, - сообщил в своем твиттере пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
5 февраля Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета Nur Otan, которое пройдет 18 марта.
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