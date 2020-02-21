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Хотят взвалить вину за смерть 12 человек на меня - владелец дома, в который врезался самолет

Ришат Калибек заявил, что собирается подавать ответный иск.

Фото : zakon.kz21 февраля 2020, 11:06

В Талгарском районном суде сегодня, 21 февраля, должно было состояться предварительное слушание по иску авиакомпании Bek Air к владельцу дома, в который врезался самолет. Слушания не состоялись по ряду причин. Представители авиакомпании и ответчик высказали свои позиции по делу, передает zakon.kz.

Приехавший на слушания глава Bek Air Нурлан Жумасултанов рассказал, что они хотят признать строение незаконным.

Признать незаконным строение. Вот наше требование. Давайте вопрос (о компенсации - ред.) пока оставим открытым, поскольку судебное заседание было перенесено, - сказал он.

В свою очередь, владелец злополучного дома Ришат Калибек заявил, что собирается подавать ответный иск.

Я не согласен с их требованиями, потому что участок я купил законно. Я готовлюсь к тому, чтобы подать ответный иск. Уже обсуждаю это с адвокатом. Во-первых, они нарушают мои права, как человека. Во-вторых, они хотят избежать выплаты ущерба и подают на меня в суд. Буду как и на моральный, так и на материальный ущерб подавать, - сказал Ришат Калибек.

По его словам, он не подавал на авиакомпанию в суд, поскольку ждал, когда акимат Талгарского района возместит ему ущерб. Однако этого все еще не произошло.

"Я разговаривал с юристами. Их цель - сделать так, чтобы дом признали незаконным, потом подать на меня в суд и взвалить вину за смерть 12 человек на меня. Вместо того, чтобы ответить за крушение своего гнилого самолета, они разрушили мой дом и еще подали в суд", - сказал Калибек.


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