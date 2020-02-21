За нарушение адмкодекса по налогам теперь можно оплатить 50% от суммы штрафа
Это можно сделать в течение десяти суток со дня, следующего за днем получения уведомления.
Теперь в случае признания факта правонарушения можно оплатить лишь 50% от суммы штрафа, предусмотренного Кодексом "Об административных правонарушениях", передает zakon.kz.
Как пояснили в Департаменте государственных доходов Алматы, единственным условием предусмотрена необходимость оплаты штрафа в течение десяти суток со дня, следующего за днем получения уведомления.
Вместе с тем в ДГД отметили, что это не распространяется на следующие нарушения:
- нарушение законодательства РК о пенсионном обеспечении, а также неисполнение обязанностей по выплате государственных пособий;
- нарушение законодательства об обязательном социальном страховании;
- нарушение законодательства об обязательном социальном медицинском страховании;
- нарушение ограничений, установленных законами РК по проведению платежей;
- сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности;
- занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию или перечислению налогов;
- выписка фиктивного счета-фактуры;
- нарушение законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;
- нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела уполномоченным экономическим оператором;
- недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах.
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