Он платит вам украденными у вас деньгами - Генпрокуратура об Аблязове

Надзорный орган вновь выступил с заявлением.

Генеральная прокуратура призвала казахстанцев остерегаться опасного преступника, сеющего смуту в обществе, передает zakon.kz.

Официальный представитель надзорного органа Оксана Петерс заявила, что ДВК – экстремистская организация. Руководит ей Мухтар Аблязов.

К сожалению, некоторые наши граждане верят ему и связывают с ним надежды. Напомним, в 90-е Аблязов был бизнесменом, затем возглавлял нацкомпанию и министерство энергетики. Но потом он превратился в вора, коррупционера, афериста и убийцу. За коррупцию на должности министра в 2002 году он был осужден на 6 лет. После его раскаяния был помилован главой государства и вышел на свободу. К сожалению, привыкший к богатству Аблязов продолжил свою преступную деятельность, - сказала Петерс.

Далее она напомнила, что судом было доказано заказное убийство бизнес-партнера Аблязова - председателя БТА банка Татишева в 2005 году.

"Преступник Токмади признался в убийстве Татишева во время охоты по заказу Аблязова, за которое он получил вознаграждение в размере 4 млн долларов. После устранения Татишева Аблязов завладел банком, в систему управления назначил своих подельников и создал ОПГ... ... На украденные деньги Аблязов покупал акции, элитную недвижимость и квартиры. Для своей семьи он купил 3 частных самолета, на обслуживание которых ежегодно выделял из банка 1 млрд тенге", - сказала спикер.

После разоблачения в 2009 году он сбежал в Россию, затем в Англию и в 2012 - во Францию. Живет за границей он на деньги, переведенные из Казахстана на оффшорные счета. Через государства-оффшоры он украл 7,5 млрд долларов.

Далее она сказала, что от мошеннических деяний Аблязова пострадали не только казахстанцы, но и французы, немцы, американцы и другие. За украденные миллиарды его объявили в розыск в России и Украине.

В прошлом году суд Нью-Йорка не признал его жертвой политического преследования, он признан виновным. Высшим судом Лондона Аблязов признан мошенником и за дачу ложных показаний приговорен к 22 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 4 млрд долларов. Когда МВД Англии лишило его статуса беженца – он сбежал во Францию. Там он начал позиционировать себя борцом с властью Казахстана, жертвой политического преследования, начал создавать себе имидж борца за демократию. Вся суть его цели – избежание ответственности за свои преступления, - сказала представитель Генпрокуратуры.

В 2017 году он предлагал прекратить подачу воды в Казахстан, чтобы добиться страдания южных регионов от засухи. Сейчас против него ведется множество гражданских процессов. В страну удалось вернуть свыше 1 млрд украденных Аблязовым долларов. По уголовным делам вынесено 8 обвинительных решений, осуждено 42 человек. Ведутся работы по возвращению украденных денег и привлечения его к ответственности.

Уважаемые сограждане! Сегодня Аблязов продолжает под ложными лозунгами призывать граждан к незаконным акциям. Он использует вас для разжигания розни и межнациональных конфликтов в обществе. Ему выгодно, чтобы мы потеряли веру друг к другу. Аблязов жаждет неблагополучия нашей страны, а собственные амбиции и интересы. Он хочет избежать тюрьмы. Он платит вам за выход в митинги украденными раньше деньгами. Мы призываем вас не поддаваться провокациям и отказаться от участия в незаконных акциях, - резюмировала Оксана Петерс.

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