В Генпрокуратуре рассказали, на что чаще всего жалуются казахстанцы

О самых частых жалобах казахстанцев, которые поступают в надзорные органы, рассказали в Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что за два месяца 2025 года в прокуратуру страны поступило более 70 тысяч обращений от казахстанцев.

"Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по результатам их рассмотрения удалось защитить права порядка 4,8 тыс. человек", – добавили в Генпрокуратуре.

Чаще всего в органы прокуратуры обращаются с жалобами:

на неправомерные действия сотрудников органов следствия и дознания;

на вынесенные ими процессуальные решения;

на несогласие с судебными актами по уголовным и гражданским делам;

на нарушение прав при проведении проверок;

на действия (бездействие) судебных исполнителей;

на нарушения в сфере жилищных отношений, земельного законодательства, а также заявления о совершении преступлений.

В ведомстве обратили внимание казахстанцев на порядок рассмотрения прокурорами жалоб на судебные акты по гражданским делам, рассмотренным без участия прокурора (необязательной категории, где не затрагиваются интересы государства, общества или граждан, которые самостоятельно не могут себя защищать).

"На практике граждане по указанным вопросам обращаются в органы прокуратуры и просятся на личный прием, по которым в удовлетворении доводов отказывают, поскольку рассмотрение не относится к компетенции прокуратуры", – пояснили в надзорном органе.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали о результатах проверки Казахстанской федерации футбола и ряда футбольных клубов. Сотрудники ведомства выявили неэффективное управление и финансовые нарушения, причинившие ущерб в 3 млрд тенге.