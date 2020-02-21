Для граждан с особыми потребностями запустили электронный портал

Во второй половине года на портале станут доступны услуги специалиста жестового языка, индивидуального помощника и выбора санаторно-курортного лечения.

Электронный портал для граждан с особыми потребностями запустили с 2020 года, сообщил на брифинге вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев, передает корреспондент zakon.kz.

Лиц с особыми потребностями в Казахстане порядка 700 тысяч, а это 3,8% населения. Важно создать и обеспечить комфортные условия для их реабилитации. В этих целях с начала года в эксплуатацию был запущен портал социальных услуг, — сообщил Мукушев.

По его словам, на первом этапе было оцифровано получение специальных социальных услуг и обеспечение 24 видами технических средств реабилитации, не требующих индивидуальной адаптации.

Во второй половине этого года на портале станут доступны услуги специалиста жестового языка, индивидуального помощника, санаторно-курортного лечения.

Внедрение портала позволит гражданам с инвалидностью самостоятельно выбирать средства и услуги реабилитации с учетом индивидуальных потребностей. Также сократятся сроки их получения. Для плавного перехода к новому механизму в 2020 году товары и услуги реабилитации будут оказываться на альтернативной основе через портал и госзакупки, — объяснил вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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