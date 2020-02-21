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Кусок колбасы помог раскрыть кражу 12 миллионов тенге

Колбасой воры пытались отвлечь собаку.

Фото : versiya.info21 февраля 2020, 14:16

В Костанайской области “по горячим следам” раскрыта кража 12 миллионов тенге, которая была совершена из частного дома, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Пока хозяева отвозили детей в школу, неизвестные разбили кухонное окно, проникли в дом и украли деньги.

Было установлено, что деньги были приготовлены для покупки дома и стояли в сумке в зале.

На месте преступления во дворе дома сотрудники полиции изъяли кусок колбасы, которой пытались отвлечь собаку.

Так случилось, что штрих код на колбасе сохранился. По нему полицейские установили место и время покупки. Благодаря улике стражи порядка вышли на знакомого потерпевшего, который хорошо знал, что у мужчины есть деньги на приобретение дома.

Задержали четверых грабителей. У них изъяты вещественные доказательства: деньги и сумка. Вину они не отрицали, хотя пару миллионов успели потратить на свои нужды. В настоящее время расследование продолжается, задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.


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