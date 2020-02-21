Директор филиала "Казтелерадио" пытался задушить сотрудника

Юрист связывает случившееся с безуспешными попытками директора незаконно его уволить.

Директор филиала "Казтелерадио" в Костанае пытался задушить сотрудника, передает zakon.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Сообщается, что директор филиала АО "Казтелерадио" в Костанае Арман Ахметов напал на работе на сотрудника-юриста. Перед этим он пытался его уволить.

Инцидент произошел в здании АО. Юрист предприятия Шарипов спускался по лестнице, сзади подошел директор и начал его душить двумя руками. Юрист поделился, что для него это было неожиданностью, потому что в тот день они вообще не встречались.

Сотрудники сбежались на крик. А Шарипов вызвал полицию и скорую помощь.

Юрист связывает случившееся с безуспешными попытками директора незаконно его уволить.

17 февраля он сказал мне написать заявление на увольнение по собственному желанию. Я отказался и сказал ему, что принуждать меня к этому незаконно. После чего он составил два акта о том, что я отсутствовал на рабочем месте, — рассказал Шарипов.

19 февраля он обратился с жалобой на директора в отдел собственной безопасности. "Думаю, сегодня по моему заявлению начали разбираться, поэтому он меня душил", — предположил юрист.

В настоящее время назначена экспертиза, которая определит степень тяжести телесных повреждений. В зависимости от тяжести будет приниматься процессуальное решение. Если легкая степень телесных повреждений, то дело будет рассмотрено в административном порядке ст. 73 при 1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток). Если средняя, то материалы будут переданы в следствие, - сообщили "Алау" в пресс-службе ДП Костанайской области.

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