Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ненастные выходные ожидают казахстанцев

Южный циклон смещается на Казахстан.

Фото : sun9-34.userapi.com21 февраля 2020, 15:25

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о прогнозе на 22-24 февраля, передает zakon.kz.

По информации метеорологов, смещающийся со Средней Азии очень активный циклон уже в субботу ожидается над центральными районами Казахстана, а днем и на востоке республики.

С ним в выходные дни на юге и юго-востоке республики предполагаются осадки, дождь, мокрый снег, туман, гололед и сильный порывистый ветер. В центре и на востоке Казахстана южный циклон вызовет снегопады, в воскресенье местами сильные, метели, снежные заносы и сильный ветер. В тыл циклону смещается антициклон с районов Поволжья, который вызовет прекращения осадков и небольшое похолодание. Хотя температура воздуха и понизится, но по-прежнему она будет выше средних многолетних значений на 3…6°С, - говорится в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты