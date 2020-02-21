Ненастные выходные ожидают казахстанцев
Южный циклон смещается на Казахстан.
Фото : sun9-34.userapi.com21 февраля 2020, 15:25
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о прогнозе на 22-24 февраля, передает zakon.kz.
По информации метеорологов, смещающийся со Средней Азии очень активный циклон уже в субботу ожидается над центральными районами Казахстана, а днем и на востоке республики.
С ним в выходные дни на юге и юго-востоке республики предполагаются осадки, дождь, мокрый снег, туман, гололед и сильный порывистый ветер. В центре и на востоке Казахстана южный циклон вызовет снегопады, в воскресенье местами сильные, метели, снежные заносы и сильный ветер. В тыл циклону смещается антициклон с районов Поволжья, который вызовет прекращения осадков и небольшое похолодание. Хотя температура воздуха и понизится, но по-прежнему она будет выше средних многолетних значений на 3…6°С, - говорится в сообщении.
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