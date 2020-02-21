"Что смотришь?!" Мужчина убил незнакомца в Алматы

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В Алматы произошло убийство из-за пристального взгляда, передает zakon.kz.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ст. 99 ч.2 п.9 УК РК - убийство из хулиганских побуждений.

Судом установлено, что в конце сентября 2019 года вечером В., прогуливаясь с будущей женой, малолетней дочерью и с другом, случайно посмотрел в сторону ранее не знакомых молодых людей. Один из них тоже пристально посмотрел в его сторону. В. спросив Ж., почему тот смотрит в его сторону. Последний ответил тем же вопросом, - сообщили детали происшествия в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Далее между мужчинами произошел словесный конфликт. Подсудимый В. вытащил из своей сумки складной нож, и четыре раза ударил им оппонента в грудь. Пострадавший скончался в больнице.

Приговором суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

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