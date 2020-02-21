Полиция ищет сообщников сбежавшего с оружием солдата

На вопрос, насколько реально унести с собой такое количество оружия, министр не стал отвечать.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал задержание солдата-контрактника с оружием в Туркестанской области, передает корреспондент zakon.kz.

Контрактник ушел с места службы, он похитил оружие, автоматы и пистолеты. В настоящее время он задержан, проводятся следственные действия по изъятию этого оружия. (...) Я скажу только одно, что из этого оружия пока никакой ущерб никому не принесен, - сказал Тургумбаев.

При этом он добавил, что также идет работа по установлению его соучастников, где это оружие было, спрятано, где оно было обнаружено, и как оно было изъято. По этим деталям глава ведомства обещал дать информацию позже.

"Сегодня в связи с тем, что проводятся следственные мероприятия, и в интересах следствия я эту информацию вам полностью пока дать не могу, - пояснил Тургумбаев.

В то же время министр не стал отвечать на вопрос, насколько реально унести с собой такое количество оружия.

Я вам сказал уже все, - заключил он.

20 февраля стало известно о том, что в войсковой части недалеко от Шымкента младший сержант, находившийся в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части, украв оружие и боеприпасы: АК-74 - 30 единиц, ПМ - 27 единиц, ПМТ - 2 единицы, патроны калибра 5,45 - 420 штук, патроны калибра 9 мм - 24 штуки. В этот же день его задержали.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!