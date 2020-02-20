Под Шымкентом солдат сбежал из воинской части, прихватив арсенал оружия

Инцидент произошел в ночь на 20 февраля.

В воинской части в Туркестанской области произошло ЧП, передает zakon.kz.

Согласно распространяемой в Сети информации, в ночь на 20 февраля в войсковой части 10216А (населенный пункт Бадам) младший сержант - помощник дежурного по подразделению, пока последний отдыхал, тайно вытащил у него ключи от комнаты хранения оружия, отключил сигнализацию и вынес оттуда оружие и боеприпасы: АК-47 - 30 единиц, ПМ - 27 единиц, ПМТ - 2 единицы, патроны калибра 5,45 - 420 штук, патроны калибра 9 мм - 24 штуки. Затем незаметно вернул ключи в карман дежурного по подразделению и скрылся в неизвестном направлении.

В одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента младший сержант по контракту Балгынбай А., находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части. В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия. Силами правоохранительных органов и военной полиции принимаются все необходимые оперативно-розыскные меры по поиску и задержанию военнослужащего и пропавшего оружия, а также проводятся мероприятия по обеспечению безопасности, - сообщили в Министерстве обороны.

По информации Otyrar.kz, в пресс-службе главной военной прокуратуры пояснили, что возбуждено уголовное дело по факту пропажи оружия.

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