23-летняя приемная дочь Спилберга планирует стать стриптизершей

По ее словам, родители не расстроены, скорее, заинтригованы

Девушка заявила, что устала от работы, которая ей не нравится и хочет заниматься любимым делом. А именно - работать танцовщицей в стриптиз-клубе и сниматься в кино для взрослых, передает zakon.kz.

В откровенном интервью The Sun Микаэла заявила, что уйдя в эти, мягко говоря, "откровенные профессии", она сможет удовлетворить других людей, при этом не подвергая себя насилию. По словам 23-летней девушки, ей не стыдно за свой выбор.

Не хочу быть зависимой от родителей и даже от государства в плане денег. В этом нет ничего плохого, просто мне так неудобно. И это не конец пути, и не надо говорить, что я "на дне". Этот выбор показывает, насколько у всех есть широкий спектр возможностей. Нет никакого стыда в увлечении этой сферой, если все в рамках безопасности… Родители все знают, я сообщила им об этом во время разговора по FaceTime. Они не расстроены, скорее, заинтригованы, - заявила Микаэла.

Девушка собирается снимать только одиночные ролики, чтобы не испортить отношения с партнером.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!