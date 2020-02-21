Названы подробности встречи олимпийского огня в Токио

В олимпийскую столицу-2020 Токио олимпийский огонь доставят на специальном самолете

Оргкомитет Олимпиады-2020 раскрыл детали прибытия олимпийского огня в столицу Игр нынешнего года. Известно, что церемония встречи одного из символов олимпийского движения состоится на базе ВВС Японии в префектуре Мияги 20 марта, передает zakon.kz.

В честь прибытия олимпийского огня пилотажная группа "Blue-Impulse" нарисует в небе цветные олимпийские кольца. Параллельно военный оркестр ВВС Японии сыграет официальную песню эстафеты "Надежда осветит наш путь".

Также в оргкомитете Токио-2020 рассказали, что в церемонии встречи олимпийского огня примут участие дети из городов Исиномаки, Мацусима и Онагава.

Добавим, что олимпийский огонь будет зажжен 12 марта в Храме Геры, на месте древней Олимпии в Греции. В течение недели огонь совершит небольшое путешествие по Греции, 19 марта на стадионе Panathenaic в Афинах олимпийский символ передадут представителям Японии. В олимпийскую столицу-2020 Токио олимпийский огонь доставят на специальном самолете под названием "TOKYO 2020 Go".

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