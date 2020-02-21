Снова создать МЧС предлагают в Казахстане
Мы дали эту рекомендацию, окончательное решение будет принимать правительство - сенатор.
Фото : today.kz21 февраля 2020, 18:32
Снова создать Министерство по чрезвычайным ситуациям предложил депутат Сената Мухтар Кул-Мухаммед во время обсуждения хода рефомирования органов внутренних дел, передает zakon.kz.
Территория Казахстана огромна, у нас каждый день происходят катаклизмы. Сейчас происходит реформа МВД, при реформировании я предлагаю МВД учесть возможность создания самостоятельного министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы дали эту рекомендацию, окончательное решение будет принимать правительство. У нас столько рек и озер, в этом году выпало много снега и какая будет паводковая ситуация, - сказал депутат.
Как известно, в настоящее время Комитет по ЧС входит в структуру МВД. Министерство по чрезвычайным ситуациям было упразднено в Казахстане в августе 2014 года.
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