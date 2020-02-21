Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Также он заявил, что Меркель и Макрон хотят провести переговоры вместе с ним и Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал вооруженные столкновения в провинции Идлиб, передает zakon.kz.

То, что происходит в Идлибе, может быть охарактеризовано словом «война». Мы уже начали там свои действия, - цитирует Эрдогана "РИА Новости".

Также лидер Турции заявил, что проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима, - добавил Эрдоган.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон предложили Путину провести 5 марта в Стамбуле четырехсторонний саммит по Сирии.

На протяжении последних десяти дней Анкара ежедневно направляет воинские контингенты как к турецко-сирийской границе, так и в саму провинцию Идлиб в Сирии. По прогнозам региональных экспертов, за минувшие дни было передислоцировано беспрецедентное количество единиц военной техники.

Эрдоган заявил, что Сирия "заплатит очень высокую цену" за погибших турецких военных.

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