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Сирия заплатит очень высокую цену - Эрдоган

Ранее погибли турецкие солдаты.

Фото : SANA11 февраля 2020, 18:16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал недавние атаки на турецких военных, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Режим серьезно пострадал в Идлибе, но этого недостаточно. Они заплатят большую цену за нападение на наших военных. Завтра я объявлю шаги, которые мы предпримем, - заявил Эрдоган.

10 февраля пять турецких военных погибли в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб.

За последние две недели Турция фактически удвоила свой контингент в провинции Идлиб и продолжает его наращивать. О том, что Турция не покинет Сирию и собирается укреплять пункты, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.


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